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Эти 3 популярных продукта со стола вызовут аллергию у питомца: не вздумайте делиться

Ветеринары назвали 3 продукта, от которых у кошки будет аллергия

1:36
Зоосфера » Кошки

Иногда хозяева решают покормить своих питомцев едой, которую они сами едят за столом. Но такое решение может привести к серьезным последствиям и нанести вред здоровью животного. Некоторые продукты, которые часто употребляют люди, могут вызвать у кошек аллергические реакции.

Ветеринары назвали 3 продукта, от которых у кошки будет аллергия
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Курица

Куриное мясо следует подавать своим питомцам с осторожностью. В процессе выращивания птицы производители могут использовать различные добавки, которые могут негативно сказаться на здоровье. Эти добавки могут накапливаться в тканях птицы, включая кости и жир.

Поэтому лучше избегать кормления питомцев куриными шеями, кожей, желудками и печенью.

Говядина

Избыточное потребление говядины может быть причиной аллергических реакций у кошек. Поэтому рекомендуется выбирать мясо молодых животных и избегать жирных частей и субпродуктов.

Кроме того, рекомендуется включать в рацион кошки разнообразные гипоаллергенные продукты, такие как мясо кролика или индейки.

Морепродукты

Не все виды рыбы одинаково полезны для кошек, поэтому их следует давать питомцам с осторожностью. Частое потребление рыбы может нарушить минеральный баланс и привести к мочекаменной болезни.

Некоторые виды рыбы, особенно сырые, могут вызвать анемию и непереносимость у животных. Это может сказаться на состоянии шерсти и кожи питомца.

Если у вашего питомца появляются сыпь, зуд, проблемы с желудком или другие симптомы, это может быть связано с пищевой аллергией, поэтому рацион стоит пересмотреть.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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