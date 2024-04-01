Вместе с собакой покупайте беруши: названы самые громкие породы, которые не дадут спать

Кинологи назвали самые шумные породы собак

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Разговорчивость у собак иногда не вызывает умиления, а скорее раздражает как соседей, так и самих хозяев. Некоторые породы собак отличаются особой склонностью к разговорам: они лают, скулят, ворчат и издают различные звуки.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поэтому перед приобретением питомца стоит узнать, не относится ли он к разговорчивым породам.

Наиболее шумные породы:

Пекинес: несмотря на свою милую внешность, этот маленький пес может быть весьма настойчивым и требовательным. Он часто садится под дверь и начинает лаять на звуки извне, что может раздражать окружающих.

несмотря на свою милую внешность, этот маленький пес может быть весьма настойчивым и требовательным. Он часто садится под дверь и начинает лаять на звуки извне, что может раздражать окружающих. Йоркширский терьер: хотя этот породистый терьер кажется милым и отважным, он может быть очень шумным, особенно в городской квартире, где ему может быть скучно.

хотя этот породистый терьер кажется милым и отважным, он может быть очень шумным, особенно в городской квартире, где ему может быть скучно. Сибирский хаски: эти красивые собаки, хоть и энергичные по своей природе, могут быть очень шумными, особенно если им не хватает физической активности.

эти красивые собаки, хоть и энергичные по своей природе, могут быть очень шумными, особенно если им не хватает физической активности. Померанский шпиц: эти очаровательные существа могут быть громкими, особенно когда им нужно что-то передать, например, желание гулять или играть.

эти очаровательные существа могут быть громкими, особенно когда им нужно что-то передать, например, желание гулять или играть. Мопс: шум от мопсов не всегда навязчив, но они издают постоянные звуки, что может стать причиной недовольства окружающих.

В целом, перед выбором породы собаки стоит учитывать ее склонность к разговорам и готовность к справлению с этим поведением.