Вместе с собакой покупайте беруши: названы самые громкие породы, которые не дадут спать

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Кинологи назвали самые шумные породы собак

1:21
Зоосфера » Собаки

Разговорчивость у собак иногда не вызывает умиления, а скорее раздражает как соседей, так и самих хозяев. Некоторые породы собак отличаются особой склонностью к разговорам: они лают, скулят, ворчат и издают различные звуки.

Кинологи назвали самые шумные породы собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поэтому перед приобретением питомца стоит узнать, не относится ли он к разговорчивым породам.

Наиболее шумные породы:

  • Пекинес: несмотря на свою милую внешность, этот маленький пес может быть весьма настойчивым и требовательным. Он часто садится под дверь и начинает лаять на звуки извне, что может раздражать окружающих.
  • Йоркширский терьер: хотя этот породистый терьер кажется милым и отважным, он может быть очень шумным, особенно в городской квартире, где ему может быть скучно.
  • Сибирский хаски: эти красивые собаки, хоть и энергичные по своей природе, могут быть очень шумными, особенно если им не хватает физической активности.
  • Померанский шпиц: эти очаровательные существа могут быть громкими, особенно когда им нужно что-то передать, например, желание гулять или играть.
  • Мопс: шум от мопсов не всегда навязчив, но они издают постоянные звуки, что может стать причиной недовольства окружающих.

В целом, перед выбором породы собаки стоит учитывать ее склонность к разговорам и готовность к справлению с этим поведением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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