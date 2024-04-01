Зовет всех котят в радиусе километра: стоит ли ругать кошку за то, что она урчит

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Эксперты ответили, почему кошка часто урчит

2:01
Зоосфера » Кошки

Причины, по которым кошки урчат, могут быть разнообразны, и не всегда это связано с их счастьем или удовлетворением.

Эксперты ответили, почему кошка часто урчит
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Урчание является способом общения кошек с другими животными и людьми, а также сами с собой, и может выражать различные эмоции и состояния.

Счастье и удовлетворение

Часто кошки урчат, когда чувствуют себя счастливыми и довольными. Например, когда они находятся на коленях у человека и получают ласку, кошки могут урчать, чтобы выразить свое удовлетворение и радость.

Призыв котят

Кошки-матери могут урчать громко, чтобы успокоиться или привлечь внимание котят. Учитывая, что котята рождаются незрелыми и глухими, кошка использует урчание, чтобы направить их и помочь им ориентироваться.

Самолечение

Исследования показывают, что кошки могут использовать урчание для самолечения и снижения боли. Например, урчание может способствовать восстановлению сухожилий, заживлению ран и костей, а также снижению отека и боли. Однако, если кошка урчит по этой причине, рекомендуется обратиться к ветеринару.

Снятие стресса

Как и у людей, у кошек могут возникать стрессовые ситуации, и урчание помогает им справиться с этим. Они могут урчать, чтобы успокоиться, например, во время посещения ветеринара или в случае нервозности. В таких ситуациях важно дать кошке поддержку и ласку, чтобы помочь ей расслабиться.

Выражение потребностей

Иногда кошки урчат громко, чтобы выразить свои потребности, например, когда им нужно покормить или погладить. Внимательное прислушивание к тону урчания может помочь определить, чего именно хочет кошка.

Желание сделать других счастливыми

Некоторые кошки урчат, чтобы поддержать или утешить других. Например, кошки-матери могут урчать, чтобы успокоить своих котят. Хотя конкретные механизмы этого явления не совсем ясны, это может быть проявлением заботы и доброты со стороны кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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