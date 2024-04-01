Готовьте деньги: эксперт предсказал, как изменится российский рынок кормов для домашних питомцев в ближайшем будущем

Представитель НАОРЦ Решетников заявил, что Россия готова к отказу от импортного корма для питомцев

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2022 году, после ряда антироссийских санкций, нарушений в поставках и резкого изменения цен, эксперты отмечали, что для полного отказа от импортных кормов для домашних животных необходимо построить 10 крупных заводов по их производству.

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В настоящее время российское производство кормов составляет всего 10% от объёма спроса на внутреннем рынке, при этом около 80% предприятий принадлежат иностранным компаниям, работающим на территории РФ, сообщил представитель Национальной Ассоциации Оптово-Распределительных Центров (НАОРЦ) Никита Решетников.

По словам эксперта, на данный момент не удалось запустить такое количество собственных производств, однако одновременно строятся около 10-12 маленьких заводов, способных производить до 10-15 тысяч тонн корма ежегодно.

"Имеются данные о строительстве нескольких ещё более крупных заводов. Наблюдается рост инвестиций как со стороны небольших, так и крупных игроков на рынке, поскольку он является достаточно значимым. В России проживает около 40-50 миллионов кошек и 20 миллионов собак. Более половины населения держат домашних питомцев, поэтому спрос на корма сохранится. Поэтому необходимо его удовлетворять. Постоянный спрос порождает предложение", — отметил представитель НАОРЦ.

По мнению Никиты Решетникова, в настоящее время предпринимаются усилия для полной локализации производства кормов в России.

"Конечно, основное оборудование всё ещё иностранного производства, но наши инженеры работают в этом направлении. При текущих темпах строительства заводов мы можем полностью избавиться от импорта продукции и стать самостоятельными в производстве кормов для домашних животных за 3-4 года", — рассказал эксперт.

Однако в сфере производства лечебных кормов для животных ситуация сложнее. В России практически отсутствуют соответствующие разработки. Кроме того, существуют определённые препятствия в сертификации ввозимых лекарственных препаратов для животных, которые иностранные компании не могут (или не хотят) преодолеть, считает Никита Решетников.

"Тем не менее, механизмы параллельного импорта до сих пор позволяют ввозить небольшую часть этих лекарств и кормов", — отметил представитель НАОРЦ.

На рынке появляется много новых брендов, но они пока не популярны, в том числе из-за ограниченных рекламных бюджетов, добавил эксперт.