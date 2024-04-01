Настоящий ад: какие домашние животные никогда не уживутся вместе — самые неожиданные комбинации

Эксперты ответили, каких питомцев нельзя заводить вместе

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда люди предпочитают иметь несколько различных домашних животных одновременно.

Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако важно учитывать множество аспектов и принимать разумные решения. Не все виды животных способны мирно сосуществовать под одной крышей.

Если у вас уже есть кошка в доме, лучше воздержаться от приобретения рыбок, хомяков или маленьких птиц.

Даже если ваш питомец кажется добродушным и дружелюбным, его охотничьи инстинкты могут всплыть, что приведет к непредсказуемым последствиям. В результате кошка может начать вести себя как настоящий дикий хищник.

В таком случае можно обратить внимание на морских свинок. Однако, необходимо быть осторожным. Эти животные достаточно крупные, чтобы не испытывать страха перед зубами и когтями.

Если у вас есть кошка или собака, то можно рассмотреть возможность завести большого попугая, но соблюдение предосторожностей обязательно.

Важно, чтобы клетка для птицы была надежной, и не стоит допускать контакта птицы с другими животными.

Сочетание собаки и черепахи в одной квартире также может оказаться неблагоприятным.

Собаки, как известно, очень любопытны, и им может захотеться исследовать, что находится под панцирем. Кроме того, панцирь может оказаться уязвимым, что сделает черепаху более подверженной опасностям. Это же касается и других домашних грызунов.

Не рекомендуется держать птиц и грызунов в соседстве, так как пернатые могут заразиться от них какой-либо инфекцией.