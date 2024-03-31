Странное поведение собак, о чем оно сигнализирует?

Почему собаки ведут себя странно?

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Время от времени наши четырехлапые друзья начинают проявлять странное поведение, которое заставляет нас задуматься. Порой нам сложно понять, почему собаки ведут себя таким образом и какие мотивы стоят за их действиями.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Собака крутится или пытается рыть перед тем, как лечь спать. Это поведение связано с предками собак, когда они спали на открытом воздухе на твердой поверхности. Скребя лапами по земле, они создавали себе уютное место для отдыха, избавляясь от неровностей. Инстинкт сохраняется и сегодня у некоторых питомцев.

2. Собака передвигается на передних лапках, таща заднюю часть по полу. Хотя это выглядит забавно, если такое поведение становится постоянным, это может указывать на наличие паразитов, вызывающих зуд.

3. Зевота в присутствии хозяина может быть признаком доверия. В людных местах зевота может свидетельствовать о беспокойстве животного.

4. Искупали собаку, а она сразу же нашла грязную лужу. Не спешите обвинять питомца в злом умысле. Возможно, запах шампуня после купания не нравится собаке, и она пытается избавиться от него.

Есть еще много других странных привычек собак, которые могут ввести вас в ступор. Расскажите о них в комментариях.