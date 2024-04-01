Самый маленький член семьи: забавные факты о хомяках

Составлен топ интересных фактов о хомяках

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомяки — это маленькие, но удивительные создания, которые могут принести много радости и удовольствия своим владельцам. Вот несколько забавных и полезных фактов о хомяках:

Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Природные строители: хомяки известны своей способностью строить сложные системы нор и туннелей под землей. Они используют свои крепкие зубы и лапки, чтобы копать и укреплять свои укрытия.

хомяки известны своей способностью строить сложные системы нор и туннелей под землей. Они используют свои крепкие зубы и лапки, чтобы копать и укреплять свои укрытия. Любопытство и сообразительность: хомяки — это умные животные, которые любопытны и быстро учатся. Они могут освоить различные трюки и даже участвовать в различных играх.

хомяки — это умные животные, которые любопытны и быстро учатся. Они могут освоить различные трюки и даже участвовать в различных играх. Питательные привычки: хомяки — настоящие гурманы и любят разнообразную пищу. Они предпочитают семена, орехи, фрукты и овощи, но также могут наслаждаться различными лакомствами.

хомяки — настоящие гурманы и любят разнообразную пищу. Они предпочитают семена, орехи, фрукты и овощи, но также могут наслаждаться различными лакомствами. Активность ночью: хомяки являются ночными созданиями, что означает, что они будут наиболее активны в ночное время. Это следует учитывать при размещении их в спальни.

хомяки являются ночными созданиями, что означает, что они будут наиболее активны в ночное время. Это следует учитывать при размещении их в спальни. Легкий уход: хомяки — отличные домашние животные для тех, кто ценит легкий уход. Им нужна простая клетка с колесом для бега, регулярное кормление и уход за шерстью.