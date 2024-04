Как найти в питомце психолога, терапевта и кардиолога: безумная экономия на врачах

Домашние животные не только приносят радость и удовольствие своим владельцам, они также могут иметь значительное воздействие на наше эмоциональное и психическое благополучие. Вот как домашние питомцы могут помочь в преодолении стресса и депрессии:

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication