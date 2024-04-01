Как найти в питомце психолога, терапевта и кардиолога: безумная экономия на врачах

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Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу

Зоосфера

Домашние животные не только приносят радость и удовольствие своим владельцам, они также могут иметь значительное воздействие на наше эмоциональное и психическое благополучие. Вот как домашние питомцы могут помочь в преодолении стресса и депрессии:

Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Уменьшение уровня стресса: Многие исследования показывают, что простое ласковое прикосновение к домашнему животному может снизить уровень стресса у человека. Взаимодействие с животным способствует выработке гормона окситоцина, который снижает уровень стрессовых гормонов в организме.
  • Повышение настроения: игра и взаимодействие с домашними животными могут стимулировать выработку эндорфинов и серотонина, что помогает улучшить настроение и снизить уровень депрессии.
  • Улучшение социальных навыков: домашние животные могут стать мостом к общению с другими людьми, особенно при посещении терапевтических сессий с участием животных. Это может быть особенно полезно для людей с социальной фобией или тревожными расстройствами.
  • Отвлечение и снижение одиночества: уход за домашними животными требует внимания и заботы, что может помочь людям отвлечься от своих проблем и почувствовать себя менее одинокими.
  • Повышение ответственности и самооценки: забота о домашнем животном может укрепить чувство ответственности и самооценку у его владельца, что также может иметь благоприятное воздействие на психическое здоровье.

Домашние животные могут быть не только верными друзьями, но и эффективными союзниками в борьбе со стрессом и депрессией.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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