Компаньоны для пушистиков: с кем хорошо уживаются кошки

Иногда хозяину грустно наблюдать, как его котик скучает и печально смотрит в окно. В этом случае можно подумать о компаньоне для питомца, пишет портал "Мурлыка".
Собаку не стоит заводить только как компаньона для котика. Это животное требует даже больше внимания, чем кот. Однако животные могут отлично поладить, если взять их в дом примерно в одном возрасте. Кроме того, взрослому псу будет легче подружиться с маленьким котёнком, чем взрослой кошке со щенком.
Важно взять уже подросшее животное. В этом случае котик не будет принимать кролика за жертву. Они будут вместе играть и иногда даже вылизывать друг друга.
Важно, чтобы доступ мурлыки к рыбкам был закрыт. Котики любят виртуальную рыбалку и с удовольствием будут наблюдать за происходящим за стеклом.
Не стоит заводить мышек, птичек, черепах. Кошка ничего не сможет поделать со своими инстинктами и её компаньоны будут находиться в постоянном стрессе.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.