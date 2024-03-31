Компаньоны для пушистиков: с кем хорошо уживаются кошки

Названы животные, которые могут дружить с кошками

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда хозяину грустно наблюдать, как его котик скучает и печально смотрит в окно. В этом случае можно подумать о компаньоне для питомца, пишет портал "Мурлыка".

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кот и пёс

Собаку не стоит заводить только как компаньона для котика. Это животное требует даже больше внимания, чем кот. Однако животные могут отлично поладить, если взять их в дом примерно в одном возрасте. Кроме того, взрослому псу будет легче подружиться с маленьким котёнком, чем взрослой кошке со щенком.

Кот и кролик

Важно взять уже подросшее животное. В этом случае котик не будет принимать кролика за жертву. Они будут вместе играть и иногда даже вылизывать друг друга.

Кот и аквариумные рыбки

Важно, чтобы доступ мурлыки к рыбкам был закрыт. Котики любят виртуальную рыбалку и с удовольствием будут наблюдать за происходящим за стеклом.

Не стоит заводить мышек, птичек, черепах. Кошка ничего не сможет поделать со своими инстинктами и её компаньоны будут находиться в постоянном стрессе.