Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 уловок страховых компаний при выплатах по ОСАГО
Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома
Узнали, зачем добавлять клубнику в рацион, и нашли 5 необычных рецептов с ней
Породы кошек, которые идеально подходят для квартиры: выбор очевиден

Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры

3:18
Зоосфера » Кошки

При выборе кошки для проживания в квартире следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, размер животного играет значительную роль.

Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Крупные породы, такие как Мэйн Кун, могут оказаться не самым подходящим выбором для небольших квартир. Более предпочтительными станут кошки среднего или маленького размера.

Во-вторых, следует обратить внимание на активность и темперамент животного. Некоторые породы, такие как Бенгальская, характеризуются высокой подвижностью и могут чувствовать себя неудобно в ограниченном пространстве квартиры. В таких случаях предпочтительнее выбирать более спокойные и уравновешенные кошки.

В-третьих, важно учитывать длину шерсти. Породы с длинной шерстью, например Персидская, требуют регулярного ухода и частой стрижки. В то время как короткошерстные кошки проще в уходе.

Учитывая эти факторы, идеальным выбором для проживания в квартире могут стать такие породы, как Британская короткошерстная, Экзотическая короткошерстная и Сиамская. Эти кошки компактны, спокойны и легко приспосабливаются к жизни в небольшом пространстве. Британская короткошерстная кошка, например, является одной из наиболее популярных пород для содержания в квартире.

Она отличается компактным телосложением, небольшим размером и короткой шерстью, которая не требует особого ухода.

Британцы обладают спокойным и уравновешенным характером. Они не слишком активны, предпочитая проводить большую часть времени в уютном уголке. Британцы также очень привязаны к своим хозяевам и любят быть поблизости.

Сиамская кошка также подходит для жизни в небольшой квартире. Это активные, игривые и общительные животные, которые с удовольствием проводят время со своими хозяевами. Сиамские кошки умны и любопытны, быстро приспосабливаются к новым условиям.

Таким образом, Британская и Сиамская породы могут стать идеальным выбором для тех, кто проживает в квартире и хочет завести кошку.

Помимо упомянутых пород, для жизни в квартире также подходят:

Рэгдолл — среднего размера порода с длинной шерстью. Несмотря на густой мех, шерсть рэгдоллов не скапливается в комках и не требует частого расчесывания. Кошки этой породы спокойные, ласковые и любят общение с человеком.

Сфинкс — бесшерстные кошки, идеальный выбор для аллергиков или тех, кто не желает убирать шерсть. Несмотря на экзотический внешний вид, сфинксы активные, игривые и очень привязанные.

Мэйн Кун — крупные и мускулистые кошки. Несмотря на свои размеры, они прекрасно ладят с детьми, собаками и другими животными. Обладают спокойным и уравновешенным характером.

Корниш Рекс и Девон Рекс — породы с завитой шерстью среднего размера. Легко приспосабливаются к ограниченному пространству, общительны и игривы.

Русская голубая кошка — порода с пушистой шерстью. Активные, любопытные и ласковые. Хорошо уживаются с другими животными.

Таким образом, при выборе кошки для квартиры следует обращать внимание не только на размер и длину шерсти, но и на характер животного. Спокойные и уравновешенные породы легче приспосабливаются к жизни в ограниченном пространстве.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Армия Франции может выставить на Украине последние боеспособные части Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Последние материалы
В Британии раскрыли "секрет" роста цен на золото — это Россия и Китай
MWM: самый боеспособный класс ударных вертолетов США Apache теряет репутацию
Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак
Политолог Дарья Митина разъяснила, что означают пять сценариев участия Парижа в СВО
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников