Несколько причин, по которым кошка сидит на своей игрушке

Эксперты объяснили, почему кошка сидит на своей игрушке

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки проявляют странное и необычное поведение. Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка садится на свою игрушку и не отпускает ее ни на минуту?

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Может быть, вы думаете, что это случайность или прихоть, но на самом деле за этим могут скрываться определенные причины.

Пометка территории

Одной из распространенных причин, по которой кошка садится на свои игрушки, может быть желание пометить их как свою территорию. У кошек под хвостом есть пахучие железы, и когда кошка сидит на игрушке, она передает ей свой запах.

Другие кошки, которые найдут игрушку, почувствуют запах и могут понять, что для них эта игрушка занята. Это поведение чаще всего проявляется, если в доме проживают и другие домашние животные.

Ассоциация с хозяином

Еще одной причиной, по которой кошка может садиться на свою игрушку, является запах человека. Несмотря на свою независимость, кошки могут испытывать глубокую привязанность к своим хозяевам.

Если у человека с кошкой крепкие отношения, кошка может считать его запах успокаивающим, особенно когда хозяина нет дома. Когда человек берет в руки игрушки кошки, на них остается его запах. Сидя или лежа на такой игрушке, кошка может чувствовать себя ближе к своему хозяину.

Уютное место

Кошки предпочитают теплые места, и иногда игрушка может стать таким местом для них. Независимо от того, насколько тепло в доме, кошке, возможно, хочется еще больше тепла, чем человеку. Поэтому они часто выбирают мягкие и теплые предметы, на которых можно уютно устроиться, включая некоторые игрушки.

Защита добычи

Кошка может садиться на игрушку, чтобы защитить ее от других домашних животных или людей. Многие кошки любят играть с другими животными или преследовать бросаемую им игрушку, но иногда они могут относиться к игрушке по-собственнически и пытаться защитить ее. Это поведение чаще всего проявляется, если в доме проживают другие животные или если у кошки был опыт того, что ее игрушки часто отбирали.

Игра в добычу

Одной из ключевых причин, по которой кошка может играть с игрушками, является ее инстинктивное поведение, связанное с охотой и "убийством" добычи. Для кошки игрушка может представлять собой объект добычи. Кошки часто играют с добычей, прежде чем убить и съесть ее. Они могут также проверять, мертва ли их "добыча" или притворяется мертвой. Если кошка сидит на своей игрушке во время еды, это скорее всего не связано с голодом, так как голодные кошки обычно не играют со своей едой.

Таким образом, поведение кошек в отношении их игрушек может быть связано с различными факторами, включая их инстинкты, отношения с хозяевами и другими животными, а также желание создать себе уютное место или защитить свою добычу.