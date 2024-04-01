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Обязательно поменяйте интерьер, если собираетесь завести питомца: несколько вариантов

Дизайнер Тычино рассказала, как поменять интерьер перед тем, как завести питомца

2:20
Зоосфера

Вы уже планируете привести в дом милого щенка или пушистого котенка? Или, быть может, ваш дом уже является домом для вашего четвероногого друга? В любом случае, наличие кошки или собаки изменяет жизнь человека.

Дизайнер Тычино рассказала, как поменять интерьер перед тем, как завести питомца
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следовательно, необходимо внести некоторые изменения в интерьер вашей квартиры. Чтобы обеспечить комфорт как людям, так и животным, эксперт по дизайну Юлия Тычино предлагает следующие рекомендации.

Прежде всего, найдите место для собачьей лежанки или кошачьего домика. Животное должно иметь свое уютное укрытие, где оно может отдыхать и наблюдать за окружающей обстановкой.

Собачью лежанку можно разместить на полу в прихожей или гостиной, а кошачий домик можно установить на одной из больших полок стеллажа или на верхней полке шкафа.

Для кошек, не выходящих на улицу, также потребуется специальный игровой комплекс с когтеточкой и полочками для прыжков и отдыха. Выделите немного места под такой аксессуар в большой комнате или коридоре.

Еще один аспект касается владельцев собак. После прогулки часто необходимо мыть лапы питомцев. Для упрощения этой процедуры можно установить в ванной комнате специальную насадку на душ, которая позволяет быстро и легко вымыть лапы или даже всего питомца.

Также желательно найти в прихожей место для крючка, на который будет крепиться собачий поводок с ошейником или шлейкой.

Чтобы защитить мебель от повреждений, стоит обратить внимание на специальную антивандальную обивку для диванов и кресел. Для защиты пола от царапин подойдет плитка с немного шершавой поверхностью.

Стены можно защитить от когтей, частично обшив их обоями с поверхностью из прессованного винила.

В кухне или коридоре создайте удобное место для кормления питомца и выберите миски, которые хорошо впишутся в интерьер.

Подберите также емкость для хранения игрушек питомца, которая будет сочетаться с общим интерьером.

Если вы предпочитаете иметь ковер в доме, несмотря на наличие животного, выбирайте ковры с коротким ворсом без петель. Это обеспечит безопасность как для ковра, так и для животного, и облегчит процесс уборки от шерсти.

С разнообразным и ярким узором ковра на полу шерсть вашего питомца будет менее заметна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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