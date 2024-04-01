Как приучить щенка к прогулкам без поводка: совет, который работает безотказно

Обучение щенка ходить без поводка — это важный этап в его воспитании, который не только придает больше свободы вашему питомцу, но и делает прогулки более приятными для вас обоих. Однако переход к таким прогулкам требует постепенности и учета особенностей породы.
Выбирайте подходящее время для начала этого процесса, предпочтительно утро или вечер, когда на улице мало народу и других животных, и начинайте на небольшой, знакомой территории. Постепенно увеличивайте дистанцию, начиная с краткого времени без поводка, при этом постоянно контролируя поведение щенка и поощряя его, когда он идет рядом с вами.
Для того чтобы ваш пес не отвлекался, приносите с собой лакомство и периодически поощряйте его за послушание. Изменение направления движения также поможет щенку привыкнуть к тому, что он должен ориентироваться на вас. Важно быть внимательным и вернуть питомца на поводок, если он начинает отвлекаться или норовит убежать.
Работа над командой "рядом" играет ключевую роль. Тренируйте эту команду как дома, так и на улице, поощряя щенка за каждый успешный результат. Будьте терпеливы и последовательны, не используйте физическое наказание, а вместо этого продолжайте тренировки дома и хвалите питомца при малейших успехах.
Учитывайте особенности породы вашей собаки при обучении — некоторым породам требуется больше времени из-за их повышенной отвлекаемости. Постепенно расширяйте зону прогулок, избегая мест с большим скоплением людей или других животных.
Регулярные тренировки и похвала за послушание помогут закрепить навыки. Не используйте физическое воздействие в случае непослушания на улице, а просто верните песа на поводок и продолжите тренировку в спокойном месте в следующий раз.
Будьте последовательны в требованиях к вашему питомцу, чтобы избежать путаницы. Когда ваша собака научится ходить рядом без поводка, прогулки станут приятнее для вас обоих, но не забывайте брать поводок с собой на всякий случай.
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