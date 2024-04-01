Как приучить щенка к прогулкам без поводка: совет, который работает безотказно

Кинологи рассказали, как приучить собаку гулять без поводка

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Обучение щенка ходить без поводка — это важный этап в его воспитании, который не только придает больше свободы вашему питомцу, но и делает прогулки более приятными для вас обоих. Однако переход к таким прогулкам требует постепенности и учета особенностей породы.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выбирайте подходящее время для начала этого процесса, предпочтительно утро или вечер, когда на улице мало народу и других животных, и начинайте на небольшой, знакомой территории. Постепенно увеличивайте дистанцию, начиная с краткого времени без поводка, при этом постоянно контролируя поведение щенка и поощряя его, когда он идет рядом с вами.

Для того чтобы ваш пес не отвлекался, приносите с собой лакомство и периодически поощряйте его за послушание. Изменение направления движения также поможет щенку привыкнуть к тому, что он должен ориентироваться на вас. Важно быть внимательным и вернуть питомца на поводок, если он начинает отвлекаться или норовит убежать.

Работа над командой "рядом" играет ключевую роль. Тренируйте эту команду как дома, так и на улице, поощряя щенка за каждый успешный результат. Будьте терпеливы и последовательны, не используйте физическое наказание, а вместо этого продолжайте тренировки дома и хвалите питомца при малейших успехах.

Учитывайте особенности породы вашей собаки при обучении — некоторым породам требуется больше времени из-за их повышенной отвлекаемости. Постепенно расширяйте зону прогулок, избегая мест с большим скоплением людей или других животных.

Регулярные тренировки и похвала за послушание помогут закрепить навыки. Не используйте физическое воздействие в случае непослушания на улице, а просто верните песа на поводок и продолжите тренировку в спокойном месте в следующий раз.

Будьте последовательны в требованиях к вашему питомцу, чтобы избежать путаницы. Когда ваша собака научится ходить рядом без поводка, прогулки станут приятнее для вас обоих, но не забывайте брать поводок с собой на всякий случай.