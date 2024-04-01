Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть

Кинологи назвали самые агрессивные породы собак

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Людям без опыта в уходе за домашними животными стоит быть особенно внимательными при выборе питомца, особенно если речь идет о собаках. Не все породы подходят для новичков.

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Например, американский питбультерьер — собака с уникальным характером, требующим постоянного внимания. Этому питомцу нужно правильное воспитание, иначе он может стать проблемой для неопытных хозяев из-за своей упрямости.

То же самое можно сказать и о немецкой овчарке, одной из самых умных пород. Но если не уделить достаточно времени на ее физическую активность, она может стать разрушительной и искать способы для выхода избытка энергии.

Ротвейлеры, с другой стороны, известны своей защитнической природой. Они могут быть опасными в руках неопытных хозяев, если им не предоставить жесткую дисциплину и правильное воспитание.

Таким образом, выбирая собаку, особенно для тех, кто не имеет опыта, важно учитывать не только внешние качества породы, но и ее потребности в воспитании, активности и внимании.