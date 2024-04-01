Легко и просто: как отучить собаку спать на вашей кровати

Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на кровати

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Перед тем как разучить собаку спать на кровати хозяина, необходимо понять причины этого поведения. Собака, будучи социальным животным, стремится быть рядом со своей стаей.

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Для собаки вы — это ее стая, а кровать — самое уютное и безопасное место в доме. Поэтому она выбирает кровать, чтобы почувствовать ваш запах, тепло и ваше присутствие.

Это естественное проявление любви и преданности со стороны собаки.

Однако, если вы не желаете, чтобы собака спала на вашей кровати, вам следует дать ей понять это. Собака не понимает ваших слов, но реагирует на ваши действия и тон голоса. Важно быть последовательным и твердым в своих требованиях, чтобы не сбивать собаку с толку и не обижать ее.

Как можно научить собаку спать в другом месте?

Самый эффективный способ разучить собаку спать на кровати — предоставить ей альтернативное место для сна. Это может быть специальный домик, лежак, подстилка или даже одеяло для собаки. Главное, чтобы это место было удобным, теплым и находилось в той же комнате, где вы спите. Так собака будет чувствовать ваше присутствие, но не будет занимать вашу кровать.

Чтобы привыкнуть к новому месту для сна, собаку следует научить нескольким правилам:

Не допускайте собаку на вашу кровать: если она пытается это сделать, строго скажите "нет" или "фу" и перенесите ее на ее место.

если она пытается это сделать, строго скажите "нет" или "фу" и перенесите ее на ее место. Поощряйте собаку за то, что она ложится на свое место: хвалите ее, ласкайте или дайте лакомство. Так вы укрепите положительное поведение и создадите ассоциацию между новым местом и приятными ощущениями.

хвалите ее, ласкайте или дайте лакомство. Так вы укрепите положительное поведение и создадите ассоциацию между новым местом и приятными ощущениями. Сделайте новое место для сна привлекательным: положите туда ее любимую игрушку, одеяло или что-то с вашим запахом.

положите туда ее любимую игрушку, одеяло или что-то с вашим запахом. Будьте терпеливы и настойчивы: не ожидайте, что собака сразу привыкнет к новому месту. Это может занять несколько дней или недель. Важно не сдаваться и не давать собаке никаких исключений.

С правильными методами можно добиться того, чтобы собака перестала спать на вашей кровати, что будет положительно сказываться на качестве и здоровье сна как для вас, так и для вашего питомца.