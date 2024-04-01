Собака будет жить 100 лет: как продлить жизнь своему питомцу

Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Желание всех владельцев заключается в том, чтобы их питомцы прожили долго и счастливо. Существует несколько простых способов, которые способствуют продлению жизни и поддержанию здоровья собаки. Поэтому при уходе за четвероногим другом важно учитывать определенные аспекты.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питание

Рацион напрямую влияет на общее состояние питомца. Поэтому важно обеспечить максимальное разнообразие в питании, чтобы оно содержало все необходимые питательные вещества.

Необходимо обращать внимание на наличие антиоксидантов, которые способствуют производству энергии и благоприятно влияют на мозг животного. Однако следует быть осторожным при кормлении собаки продуктами со стола, так как некоторые из них могут быть опасны для питомца.

Физическая активность

Регулярные прогулки помогают поддерживать здоровье и оптимальный вес собаки. При выборе физической активности необходимо учитывать возраст, породу и размер питомца.

Прогулки также способствуют улучшению настроения питомцев, что в свою очередь способствует увеличению их продолжительности жизни.

Вес

Важно следить за весом питомца, так как он имеет прямую связь с продолжительностью его жизни. Собака должна выглядеть стройно и здорово, что отражает ее общее благополучие.