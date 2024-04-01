Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на кровати
Мебель в России будет дорожать
Клещи боятся некоторых ароматов
Дикий носорог в Индии напал на российского туриста
В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу
EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами
Собака будет жить 100 лет: как продлить жизнь своему питомцу

Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу

1:17
Зоосфера » Собаки

Желание всех владельцев заключается в том, чтобы их питомцы прожили долго и счастливо. Существует несколько простых способов, которые способствуют продлению жизни и поддержанию здоровья собаки. Поэтому при уходе за четвероногим другом важно учитывать определенные аспекты.

Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питание

Рацион напрямую влияет на общее состояние питомца. Поэтому важно обеспечить максимальное разнообразие в питании, чтобы оно содержало все необходимые питательные вещества.

Необходимо обращать внимание на наличие антиоксидантов, которые способствуют производству энергии и благоприятно влияют на мозг животного. Однако следует быть осторожным при кормлении собаки продуктами со стола, так как некоторые из них могут быть опасны для питомца.

Физическая активность

Регулярные прогулки помогают поддерживать здоровье и оптимальный вес собаки. При выборе физической активности необходимо учитывать возраст, породу и размер питомца.

Прогулки также способствуют улучшению настроения питомцев, что в свою очередь способствует увеличению их продолжительности жизни.

Вес

Важно следить за весом питомца, так как он имеет прямую связь с продолжительностью его жизни. Собака должна выглядеть стройно и здорово, что отражает ее общее благополучие.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Мебель в России будет дорожать
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь своему питомцу
Клещи боятся некоторых ароматов
Дикий носорог в Индии напал на российского туриста
В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу
EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами
У россиян будет доступ к самостоятельному выбору интернет-провайдеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников