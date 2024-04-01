Подумайте хорошенько: какие вещи нельзя запрещать делать своей кошке, чтобы не столкнуться с проблемами

Эксперты рассказали, что нельзя запрещать делать своей кошке

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это самостоятельные и умные существа, с собственными потребностями, инстинктами и привычками. Однако, многие владельцы кошек пытаются ограничить или запретить своим питомцам естественное поведение, что может привести к стрессу, агрессии, депрессии или заболеваниям.

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Вот три вещи, которые владельцы кошек часто неправильно запрещают, и почему это вредно для них:

Царапание

Царапание — это естественное поведение кошек, которое выполняет несколько функций, таких как точение когтей, растяжка мышц, маркировка территории, снятие стресса и развлечение.

Вместо того чтобы запрещать это поведение, владельцам следует предоставить кошке специальные предметы для царапания, такие как когтеточки, доски или игрушки, и поощрять их использование.

Подъем на высоту

Кошки естественно стремятся к высоким местам, чтобы наблюдать за окружающей средой, чувствовать себя в безопасности, укрыться от шума или просто отдохнуть.

Вместо того чтобы запрещать кошке подниматься на высоту, владельцам стоит предоставить специальные места для этого, такие как полки, гамаки или деревья, и не наказывать кошку за ее стремление к высоте.

Потребление травы

Потребление травы — это еще одно естественное поведение кошек, которое имеет множество преимуществ. Кошки едят траву, чтобы очистить свой желудок от непереваренных остатков, а также для получения витаминов, минералов и клетчатки, которые могут улучшить их пищеварение и общее здоровье.

Вместо того чтобы мешать кошке есть траву, владельцам следует предоставить специальную траву для кошек, доступную в зоомагазинах или выращивать ее самостоятельно, и не мешать питомцу в этом процессе.