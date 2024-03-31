Всему виной дикие предки: стало известно, почему собаки царапают свою лежанку

Кинологи рассказали, почему собаки царапают свою лежанку

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Царапание лежанки собакой может вызвать удивление, раздражение или беспокойство у хозяев, но за этим поведением часто стоят различные причины, связанные с инстинктами, характером и самочувствием животного.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одна из причин царапания лежанки заключается в желании собаки пометить свою территорию. Масла на лапах выделяются при царапании или копании земли, оставляя след, который другие собаки могут учуять. Этот жест действует как своеобразный знак для других животных, сообщая им, что это место занято.

Другая причина связана с оборонительной позой. Царапание земли часто предшествует сну и помогает собаке защитить себя во время сна, сжимая позвоночник, хвост, череп и лапы к подбрюшью.

Также собаки могут царапать лежанку для комфорта, очищая ее от мусора и выравнивая дно перед сном. Регулирование температуры также может быть причиной этого поведения, аналогично тому, как люди ищут прохладную сторону подушки. В дикой природе собаки могут искать рыхлую грязь, чтобы остудиться.

Эти действия также коренятся в инстинктах предков, глубоко вложенных в ДНК собаки. Даже если условия на лежанке идеальны, собака может царапать ее по инстинкту, который подсказывает необходимость этого действия.

В конечном итоге, царапание лежанки — это мощный инстинкт, и собака может делать это скорее по привычке, чем по конкретной причине.