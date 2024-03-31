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"Не сломайте шею!": почему кошек нельзя выгуливать на поводке

Названа альтернатива поводку для выгула кошек

1:03
Зоосфера

Пушистики на прогулке не будут находиться рядом с хозяином. Своенравные охотники, очутившись на природе, сразу рванут за какой-нибудь птичкой. Но выгуливать резвых питомцев с поводком на шее — не вариант. Ведь так можно сломать им шею. У котов в этом месте мышцы намного слабее, чем у собак, пишет портал "Стебель".

Названа альтернатива поводку для выгула кошек
Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В качестве альтернативы можно воспользоваться шлейкой. Но и её нужно подобрать точно по размеру. Кроме того, нужно время, чтобы питомец привык к этому предмету. Для начала можно просто положить шлейку рядом с мурлыкой, чтобы он привык к виду и запаху незнакомого предмета. После можно на несколько минут надевать вещь на котика, отвлекая его при этом лакомством или игрой.

Кроме того, перед прогулкой важно, чтобы питомцу были сделаны все необходимые прививки. Нужно обработать шерсть животного средствами от блох, клещей и прочих паразитов. Стоит прицепить подвеску с адресом и телефоном хозяина. Не стоит вести на прогулку больное животное.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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