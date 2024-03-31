Хозяин может быть доволен: что значит, когда котик спит животом вверх

Что значит, когда кот спит животом вверх

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева пугаются, когда видят своего мурлыку, лежащим брюшком вверх, но переживать не стоит, передаёт портал "Белновости".

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Известно, что живот является самым уязвимым местом у кошек. В опасных ситуациях животное закрывает именно этот участок тела. Если питомец чего-то боится, то он не станет принимать такую позу.

Если засыпающая кошечка оставляет животик открытым и не собирается переворачиваться, то хозяин может быть доволен: она чувствует себя в безопасности и доверяет своему человеку. Питомец чувствует себя комфортно в доме и любит всех домочадцев.

Часто, находясь в таком положении, котик может привлекать к себе внимание. Животное держит свои лапы в воздухе, ожидая, пока хозяин принесёт ему игрушку.