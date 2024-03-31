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Они поражают своей уникальностью: самые необычные породы кошек

Эксперты назвали самые необычные породы кошек

1:14
Зоосфера » Кошки

Кошки представляют собой увлекательных существ, которые давно соседствуют с людьми. Многочисленные породы этих животных делают мир ещё более разнообразным. Некоторые из них обладают уникальными особенностями.

Эксперты назвали самые необычные породы кошек
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эльфы — это порода кошек, разработанная в Соединенных Штатах путем скрещивания сфинкса и американского керла. Их название происходит от особенной формы ушей — большие и слегка загнутые назад.

Кожа эльфов лишена шерсти, что требует специального ухода. В своем поведении они обычно дружелюбны и любознательны.

Кимрики имеют сходство с британскими короткошерстными кошками по внешнему виду. У них может быть короткий или даже отсутствующий хвост, их предпочитали в качестве морских котов.

Эти кошки обладают высоким интеллектом и спокойным характером, часто становясь преданными своим владельцам.

Саванны возникли в результате скрещивания кошки с африканским сервалом. Они унаследовали пятнистую шерсть от своих диких предков и выросли в крупных кошек с грациозным телом и длинными ногами.

Внешне они напоминают хищников. Саванны способны прыгать на значительные расстояния и впечатляют своей выносливостью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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