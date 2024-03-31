Они поражают своей уникальностью: самые необычные породы кошек

Кошки представляют собой увлекательных существ, которые давно соседствуют с людьми. Многочисленные породы этих животных делают мир ещё более разнообразным. Некоторые из них обладают уникальными особенностями.
Эльфы — это порода кошек, разработанная в Соединенных Штатах путем скрещивания сфинкса и американского керла. Их название происходит от особенной формы ушей — большие и слегка загнутые назад.
Кожа эльфов лишена шерсти, что требует специального ухода. В своем поведении они обычно дружелюбны и любознательны.
Кимрики имеют сходство с британскими короткошерстными кошками по внешнему виду. У них может быть короткий или даже отсутствующий хвост, их предпочитали в качестве морских котов.
Эти кошки обладают высоким интеллектом и спокойным характером, часто становясь преданными своим владельцам.
Саванны возникли в результате скрещивания кошки с африканским сервалом. Они унаследовали пятнистую шерсть от своих диких предков и выросли в крупных кошек с грациозным телом и длинными ногами.
Внешне они напоминают хищников. Саванны способны прыгать на значительные расстояния и впечатляют своей выносливостью.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.