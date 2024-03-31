У этих кошек самый высокий IQ: с ними никогда не заскучаешь

Ученые назвали самых умных кошек

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Представители семейства кошачьих считаются изумительно умными существами. Но немногие знают, что некоторые породы кошек могут похвастаться по-настоящему высоким уровнем интеллекта.

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Какие именно котята быстро усваивают информацию и могут эффективно взаимодействовать с окружающим миром? На этот вопрос подробно ответит наш материал.

Балинезийская кошка

Представители этой породы выглядят как сиамские кошки, но обладают густой и длинной шерстью. Эти котики легко контактируют с людьми и обладают невероятной общительностью и тактильностью.

Корниш-рекс

Эта порода кошек отличается мягким и ласковым характером — представитель породы Корниш-рекс всегда будет стараться поднять вам настроение. Еще одной важной чертой этой кошачьей породы является высокая адаптивность к окружающей среде.

Гавана-браун

Кошки этой породы обожают разнообразные сложные игры. Чтобы ваш пушистик породы Гавана-браун всегда оставался довольным жизнью, стоит приобретать ему игрушки, развивающие моторику лап или память.