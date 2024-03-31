У этих кошек самый высокий IQ: с ними никогда не заскучаешь

Представители семейства кошачьих считаются изумительно умными существами. Но немногие знают, что некоторые породы кошек могут похвастаться по-настоящему высоким уровнем интеллекта.
Какие именно котята быстро усваивают информацию и могут эффективно взаимодействовать с окружающим миром? На этот вопрос подробно ответит наш материал.
Балинезийская кошка
Представители этой породы выглядят как сиамские кошки, но обладают густой и длинной шерстью. Эти котики легко контактируют с людьми и обладают невероятной общительностью и тактильностью.
Корниш-рекс
Эта порода кошек отличается мягким и ласковым характером — представитель породы Корниш-рекс всегда будет стараться поднять вам настроение. Еще одной важной чертой этой кошачьей породы является высокая адаптивность к окружающей среде.
Гавана-браун
Кошки этой породы обожают разнообразные сложные игры. Чтобы ваш пушистик породы Гавана-браун всегда оставался довольным жизнью, стоит приобретать ему игрушки, развивающие моторику лап или память.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.