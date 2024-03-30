Все будут целы: как отучить кошку лазать по шторам без насилия и нервов

Эксперты рассказали, как отучить кошку портить вещи

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Естественные оружие кошачьих — их острые когти — могут стать серьезной проблемой для владельцев, оставляя шторы под угрозой повреждений. Если вы не желаете лишать вашего питомца его естественного защитного механизма, мы можем подсказать, как защитить ваши шторы.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Испугайте кошку

Хотя речь не идет о доведении животного до крайности, известно, что кошки достаточно легко испугать, что может помочь отучить их от вредных привычек. Следите за вашим питомцем из места, откуда хорошо видно шторы. Как только он начнет пытаться использовать их для игр или точки опоры, хлопните по поверхности рядом с ним ладонью или свернутой газетой.

Обеспечьте доступные места для сна

Часто кошки используют шторы, чтобы добраться до высоких мест. Обеспечьте им более удобные альтернативы, такие как специальные канаты или лестницы, чтобы они могли подниматься в нужные места без повреждения штор.

Используйте отпугивающие запахи

Кошки не любят запах цитрусовых, поэтому можно попробовать обработать шторы лимонным соком или расположить корки фруктов рядом с ними, чтобы отпугнуть питомца от посягательств на шторы.