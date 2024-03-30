С помощью этого забудете о линьке навсегда: почему ваша кошка линяет круглый год

Ветеринары ответили, почему кошка может постоянно линять

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Линька является естественным процессом для всех живых существ на Земле. Процесс линьки кошки включает в себя смену меха весной и летом.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда линька начинается вне сезона, и необычное выпадение шерсти должно вызвать беспокойство. Причины линьки у кошек зависят от сезонных изменений, а также от породы и возраста.

Внезапная линька у кошки может быть признаком нарушения в организме, например, стресса.

Кошки могут испытывать сильное нервное напряжение из-за изменений в окружающей среде, питания или появления новых членов семьи. Важно своевременно обратить внимание на такие изменения и не пренебрегать внезапной линькой.

Неправильное питание также может стать причиной начала линьки у кошки, в результате чего шерсть становится тусклой и редкой.

Паразиты также могут вызвать линьку у кошек. Дерматиты и укусы кровососущих насекомых могут вызывать зуд и ранки по телу, что приводит к линьке.

Кроме того, внезапная линька может быть связана с аллергией или гормональными нарушениями.

Для помощи кошке во время линьки необходимо обеспечить правильный уход за шерстью, питание и, при необходимости, использовать кормовые добавки.