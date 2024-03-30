Вкусный обед и мучительная смерть: чем нельзя кормить собак мелких пород

Ветеринары рассказали, что из еды нельзя давать собакам мелких пород

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Подход к питанию домашних животных требует серьезного и ответственного отношения, особенно если речь идет о собаках мелких пород. Ведь определенные продукты могут быть вредны для здоровья питомца и причинить непоправимый вред.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Собаки мелких пород обладают чувствительной системой пищеварения, поэтому необходимо быть особенно внимательными к их рациону. Важно исключить из него сырое мясо и другие нетронутые термической обработкой продукты, так как они могут плохо усваиваться и содержать паразитов.

Продукты, такие как сосиски, колбасы и копчености, богаты жирами, специями и солью, а также могут содержать нитриты, которые могут негативно повлиять на функцию крови у животного. Подобные продукты, будучи солеными, жареными, копчеными или маринованными, могут вызвать нарушения работы пищеварительной системы и других органов животного.

Питомцам мелких пород не следует давать птицу с острыми или трубчатыми костями, так как они могут причинить травмы ротовой полости или вызвать закупорку дыхательных путей. То же самое относится и к рыбе.

Продукты с высоким содержанием сахара могут увеличить нагрузку на поджелудочную железу, что может вызвать различные проблемы со здоровьем питомца. Поэтому сладости, шоколад и выпечка должны быть исключены из рациона.