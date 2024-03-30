Кошки тоже любят плакать: эксперты раскрыли правду владельцам пушистиков

Эксперты рассказали, умеют ли кошки плакать

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многим известно, что собаки способны выражать свои эмоции через плач. Но как обстоит дело с кошками? Существует точка зрения, согласно которой кошки считаются мастерами спокойствия, и вызвать у них слезы практически невозможно.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако насколько это утверждение соответствует действительности? Во второй части нашей статьи мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Несмотря на общее мнение, физиологически кошки обладают слезными протоками, которые могут использоваться для увлажнения и защиты глаз. Это означает, что технически кошка способна плакать.

Обильное слезотечение у кошек чаще всего вызывается попаданием в глаза микроскопических инородных тел или интенсивным запахом лука.

Кроме того, кошки могут плакать из-за голода или чтобы привлечь внимание.

Опытные специалисты рекомендуют обращаться к ветеринарному врачу, если у вашего питомца обнаруживается слезотечение, чтобы исключить наличие глазных инфекций.