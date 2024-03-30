Кошки тоже любят плакать: эксперты раскрыли правду владельцам пушистиков

Многим известно, что собаки способны выражать свои эмоции через плач. Но как обстоит дело с кошками? Существует точка зрения, согласно которой кошки считаются мастерами спокойствия, и вызвать у них слезы практически невозможно.
Однако насколько это утверждение соответствует действительности? Во второй части нашей статьи мы подробно рассмотрим этот вопрос.
Несмотря на общее мнение, физиологически кошки обладают слезными протоками, которые могут использоваться для увлажнения и защиты глаз. Это означает, что технически кошка способна плакать.
Обильное слезотечение у кошек чаще всего вызывается попаданием в глаза микроскопических инородных тел или интенсивным запахом лука.
Кроме того, кошки могут плакать из-за голода или чтобы привлечь внимание.
Опытные специалисты рекомендуют обращаться к ветеринарному врачу, если у вашего питомца обнаруживается слезотечение, чтобы исключить наличие глазных инфекций.
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