За эти 3 вещи ваш кот будет в ярости: кошатники передают эту информацию из поколения в поколение

Эксперты назвали три вещи, за которые кот будет вас ненавидеть

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это самостоятельные создания, которые прежде всего ценят порядок, спокойствие и стабильность.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Именно поэтому некоторые вещи пушистые питомцы не могут перенести постоянно.

Что следует иметь в виду при общении со своим усатым спутником? Как наладить с ним доверительные отношения?

Избегайте трёх вещей, которые кошка не переносит:

Громкие звуки: кошки обладают чувствительным слухом. Поэтому им трудно переносить громкие высокочастотные звуки. Постарайтесь уменьшить подобные шумы, и ваше общение с питомцем заметно улучшится.

кошки обладают чувствительным слухом. Поэтому им трудно переносить громкие высокочастотные звуки. Постарайтесь уменьшить подобные шумы, и ваше общение с питомцем заметно улучшится. Низкие температуры: кошкам не нравится холод. В таких условиях они всегда ищут самое тёплое и уютное место. Если ваш пушистый друг — сфинкс, старайтесь поддерживать в доме комфортную температуру.

кошкам не нравится холод. В таких условиях они всегда ищут самое тёплое и уютное место. Если ваш пушистый друг — сфинкс, старайтесь поддерживать в доме комфортную температуру. Сюрпризы: кошки очень ценят стабильность в своей жизни, поэтому любые неожиданности воспринимаются ими негативно.

Для пушистых друзей неожиданность может быть равна опасности. Это следует помнить.