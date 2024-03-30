За эти 3 вещи ваш кот будет в ярости: кошатники передают эту информацию из поколения в поколение

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1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки — это самостоятельные создания, которые прежде всего ценят порядок, спокойствие и стабильность.

Эксперты назвали три вещи, за которые кот будет вас ненавидеть
Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Именно поэтому некоторые вещи пушистые питомцы не могут перенести постоянно.

Что следует иметь в виду при общении со своим усатым спутником? Как наладить с ним доверительные отношения?

Избегайте трёх вещей, которые кошка не переносит:

  • Громкие звуки: кошки обладают чувствительным слухом. Поэтому им трудно переносить громкие высокочастотные звуки. Постарайтесь уменьшить подобные шумы, и ваше общение с питомцем заметно улучшится.
  • Низкие температуры: кошкам не нравится холод. В таких условиях они всегда ищут самое тёплое и уютное место. Если ваш пушистый друг — сфинкс, старайтесь поддерживать в доме комфортную температуру.
  • Сюрпризы: кошки очень ценят стабильность в своей жизни, поэтому любые неожиданности воспринимаются ими негативно.
    Для пушистых друзей неожиданность может быть равна опасности. Это следует помнить.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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