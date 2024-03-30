Голливудская улыбка: как почистить зубы собаке без особых проблем

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Ветеринары рассказали, как самостоятельно почистить зубы собаке

0:43
Зоосфера » Собаки

Ваш пес не любит чистить зубы? Не волнуйтесь слишком сильно.

Ветеринары рассказали, как самостоятельно почистить зубы собаке
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этой проблемы есть простое решение.

Вам нужно лишь использовать один простой, но очень эффективный хитрость, чтобы сделать процесс чистки зубов увлекательной игрой как для вас, так и для вашего питомца.

Теперь вам не нужно будет сердиться на вашего четвероногого друга и пытаться дрессировать его.

Вот что вы можете сделать:

  • Возьмите его любимую резиновую игрушку
  • Желательно, чтобы эта игрушка имела плотные выступы или была ребристой
  • Нанесите зубную пасту для собак на эту игрушку
  • Предложите эту игрушку своему псу

Пес начнет жевать игрушку, покрытую пастой, и не заметит, как таким образом чистит свои зубы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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