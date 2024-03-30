Голливудская улыбка: как почистить зубы собаке без особых проблем

Ваш пес не любит чистить зубы? Не волнуйтесь слишком сильно.
Для этой проблемы есть простое решение.
Вам нужно лишь использовать один простой, но очень эффективный хитрость, чтобы сделать процесс чистки зубов увлекательной игрой как для вас, так и для вашего питомца.
Теперь вам не нужно будет сердиться на вашего четвероногого друга и пытаться дрессировать его.
Вот что вы можете сделать:
Пес начнет жевать игрушку, покрытую пастой, и не заметит, как таким образом чистит свои зубы.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.