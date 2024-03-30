Паническая атака: почему собаки могут часто отказываться от прогулки

Ветеринары ответили, почему собаки отказываются от прогулки

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда собакам достаточно просто увидеть поводок, чтобы с радостью пойти на прогулку. Однако, если ваш ранее активный питомец внезапно начал отказываться от выходов, это может вас насторожить. Подобное поведение может иметь различные причины.

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Одной из причин может быть страх и беспокойство. Возможно, ваш питомец испугался чего-то на улице в прошлом. Это могли быть громкие звуки или шум. В таких случаях стоит выбирать для прогулок более спокойные места.

Проблемы со здоровьем также могут стать причиной отказа от прогулок. Вашему животному может быть плохо или у него могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как боли в спине или суставах. Если к этому добавляются другие симптомы, такие как вялость или отсутствие аппетита, необходимо показать собаку ветеринару.

Погода также может повлиять на желание собаки идти на прогулку. Даже если ваш питомец обычно любит выходы, ему может не понравиться погода за окном. В таких случаях стоит обеспечить своего четвероногого друга защитой от неблагоприятных условий. Например, можно использовать специальную защитную одежду.