Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек

Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек

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У каждой кошки есть свои уникальные черты и характерные особенности. Некоторые породы выделяются своей высокой коммуникабельностью и склонностью к разговорам. С такими питомцами хозяева часто могут забыть, что такое тишина.

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Например, сиамские кошки известны своей болтливостью и активным общением. Они могут повторять свои мяуканья, особенно когда хотят что-то получить, а иногда и издавать звуки, напоминающие детский плач. Более того, эти кошки могут быть достаточно шумными, особенно ночью.

Ориентальные кошки также славятся своей способностью к общению. Они мурлыкают громко и любят выражать свои чувства. Они сильно привязываются к своим владельцам, но могут быть настойчивыми в достижении своих целей.

В отличие от более разговорчивых пород, бирманские кошки обычно более спокойны. Однако они также обладают склонностью к общению, выражая себя мягким и приятным голосом.