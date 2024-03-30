Подумайте о безопасности: почему ни в коем случае нельзя давать коту спать на подоконнике

Эксперты объяснили, почему коту нельзя спать на подоконнике

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки предпочитают спать в разных уголках квартиры, включая подоконник. Тем не менее, не следует разрешать им спать у окна.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это опасное место для животных, где сон может привести к серьезным последствиям. Понять, почему кошки выбирают подоконник для сна, важно. Часто это связано с желанием наблюдать за происходящим снаружи, особенно в холодное время года, когда рядом с окном тепло.

Тем не менее, следует помнить, что это место может быть опасным для питомца. Во-первых, из окна может дуть, что может привести к простуде, особенно для короткошерстных кошек. Важно также не допускать сна у открытого окна, чтобы избежать случайных выпадений, что может привести к травмам или гибели.

Другим опасным местом для кошек являются батареи отопления. Поэтому не следует разрешать питомцу спать на радиаторе. Продолжительное пребывание животного на очень горячем месте может вызвать перегрев внутренних органов и привести к различным проблемам со здоровьем.