Кто из домашних животных по-настоящему вас любит, а кому плевать: примите к сведению

Эксперты рассказали, кто из питомцев вас по-настоящему любит

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приобретая домашнего питомца, мы часто задумываемся о том, любит ли он нас в ответ.

Фото: flickr.com by svklimkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собаки являются примером преданности и привязанности, и для них мы становимся центром вселенной. Однако с другими питомцами ситуация может быть иной.

Попугаи, например, могут проявлять ревность и требовать много внимания, привязываясь к тем, кто заботился о них с самого детства.

Минипиги ведут себя подобно собакам, обладая способностью к обучению и привязанности к своим хозяевам.

Крысы, несмотря на свой маленький размер, могут узнавать своих хозяев и воспринимать их как членов своего "стаи".

Кошки, хотя и считаются независимыми, часто признают своих хозяев и могут проявлять заботу, даже принося "добычу" в дом.

Грызуны, такие как морские свинки, шиншиллы и кролики, скорее предпочитают общество своих собратьев, чем человека.

У рептилий, таких как змеи, может быть привязанность к своим хозяевам, в то время как ящерицы и черепахи обычно проявляют к ним равнодушие.

Рыбки из аквариума, находясь за стеклом, могут быть далеки от нашего понимания, в то время как домашние пауки, хоть и могут быть ручными, чаще всего остаются равнодушными к человеку.