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Стоит ли гулять с собакой утром: развеян главный миф

Кинологи рассказали, когда гулять с собакой

1:08
Зоосфера » Собаки

Забота о прогулках с домашним питомцем всегда вызывает беспокойство у его владельца.

Кинологи рассказали, когда гулять с собакой
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно помнить, что если хочется подольше поспать утром, то можно выйти на прогулку с питомцем около 22:00.

Для взрослой собаки нет особой разницы, когда именно будет утренняя прогулка — будь то в 5 утра или в 10.

Главное, чтобы перерыв между выгулами не превышал 12-14 часов. Многие эксперты утверждают, что ранние прогулки — это скорее миф, и на самом деле собака с удовольствием останется с вами подольше в постели, если вы сумеете ее приучить к этому.

Питомец будет спокойно ожидать следующей прогулки, если он привык к вашему распорядку дня и перерыв между прогулками не превышает 12-14 часов.

Для собаки важны не только сами выгулы, но и ритуалы. Если собака будит вас рано утром и вы сразу же идете на прогулку, то она будет делать это постоянно.

Перед каждой прогулкой в определенное время необходимо надевать ошейник на собаку и повторять одни и те же действия. Это станет сигналом для животного, что прогулка начинается.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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