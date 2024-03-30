Стоит ли гулять с собакой утром: развеян главный миф

Забота о прогулках с домашним питомцем всегда вызывает беспокойство у его владельца.
Важно помнить, что если хочется подольше поспать утром, то можно выйти на прогулку с питомцем около 22:00.
Для взрослой собаки нет особой разницы, когда именно будет утренняя прогулка — будь то в 5 утра или в 10.
Главное, чтобы перерыв между выгулами не превышал 12-14 часов. Многие эксперты утверждают, что ранние прогулки — это скорее миф, и на самом деле собака с удовольствием останется с вами подольше в постели, если вы сумеете ее приучить к этому.
Питомец будет спокойно ожидать следующей прогулки, если он привык к вашему распорядку дня и перерыв между прогулками не превышает 12-14 часов.
Для собаки важны не только сами выгулы, но и ритуалы. Если собака будит вас рано утром и вы сразу же идете на прогулку, то она будет делать это постоянно.
Перед каждой прогулкой в определенное время необходимо надевать ошейник на собаку и повторять одни и те же действия. Это станет сигналом для животного, что прогулка начинается.
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