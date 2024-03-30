Только без языка: чем грозят страстные поцелуи с любимой кошкой

Обычно люди избегают поцелуев с малознакомыми или больными людьми.
Однако многие не остерегаются физического контакта с домашними животными, которые могут переносить опасные инфекции.
Любимый питомец может быть носителем различных опасных заболеваний и способен передать их своему владельцу, включая пастереллез, стафилококковую инфекцию, кишечную инфекцию, сальмонеллез, дерматофитоз, котовую лихорадку и токсоплазмоз.
У кошек в рту содержатся бактерии, способные вызвать серьезные заболевания десен, которые сложно лечатся.
Специалисты рекомендуют избегать поцелуев кошек в губы или лицо в целом. Мягкие прикосновения к голове животного снизят риск заражения неизвестными болезнями.
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