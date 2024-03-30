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Одним взмахом руки: несколько способов понять настроение и состояние собаки

Кинологи рассказали, как понять настроение собаки

1:19
Зоосфера » Собаки

Иногда собаки проявляют странные и необычные поведенческие черты. Однако в таких ситуациях ваш питомец, возможно, старается передать вам определенное сообщение. По жестам и мимике собаки можно понять ее настроение и состояние.

Кинологи рассказали, как понять настроение собаки
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда голова опущена и уши прижаты к голове, ваш четвероногий друг, вероятно, испытывает страх. Если собаке страшно, она может попытаться уклониться или отступить. Также она может прижимать тело к земле, опускать голову, прижимать уши и прятать хвост между ног.

Однако реакция на угрозу и опасность может проявляться иначе. Собака, испуганная, может начать рычать, показывать зубы и лаять, пытаясь защитить себя.

Когда у собаки китовый взгляд или "детское лицо" — уши прижаты к голове, а глаза кажутся округленными и большими, а брови сложены в "домик", а губы поджаты, это может свидетельствовать о том, что она очень рада. Такое выражение мордочки может также означать, что она пытается что-то попросить или успокоить кого-то.

Если собака скачет с места на место и слегка наклоняется вперед, это может означать, что она хочет поиграть. В таком случае она будет активно вилять хвостом. Если же животное замирает в такой позе, это может быть сигналом к примирению.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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