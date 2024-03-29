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Уходит и прячется: 8 признаков, что кошка вас чуть-чуть недолюбливает

Как понять, что кошка вас недолюбливает

1:40
Зоосфера » Кошки

Казалось бы, кошки — это независимые и загадочные существа, но как все животные, они тоже могут выражать свои эмоции и чувства. Иногда поведение питомца может показать, что между вами возникли напряженности. Вот 8 признаков, на которые стоит обратить внимание:

Как понять, что кошка вас недолюбливает
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Коготки в дело: если ваша кошка целенаправленно направляет свои коготки в вашу сторону, это может быть признаком стресса или недовольства.

2. Хвост — индикатор настроения: опущенный хвост или его дерганье могут свидетельствовать о беспокойстве у кошки. Возможно, ей что-то не нравится или она испытывает тревогу.

3. Уходит: если ваш питомец постоянно уходит, возможно, ему нужно больше личного пространства или он чувствует себя неудобно.

4. Частые прятки: кошки любят играть в прятки, но если ваш питомец постоянно прячется, это может быть признаком недовольства или даже болезни.

5. Укусы: если кошка часто пытается вас укусить, это может быть выражение ее негативных эмоций. Обратите внимание на обстановку и возможные причины такого поведения.

6. Неправильный выбор места туалета: если кошка начала справлять нужду не в лотке, возможно, у нее проблемы с мочевым пузырем или место с лотком не устраивает ее.

7. Шипение: это знак агрессии или страха у кошки. Попробуйте понять, что вызвало такую реакцию у вашего питомца.

8. Прижатые ушки: если уши прижаты, это может означать готовность кошки к атаке или защите. Избегайте близкого контакта в такие моменты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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