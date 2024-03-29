Неожиданные причины: почему некоторые кошки любят трогать человека лапой

Почему кошка трогает человека лапой

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда даже самые опытные кошатники с многолетним стажем не могут понять, чего же от них хочет их пушистый друг, почему он так странно себя ведет или делает определённые жесты. Например, почему некоторые кошки любят трогать человека лапой.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Кошка, кладя лапку на хозяина, стремится к общению. Возможно, ей не хватает ласки, она желает просто побыть поближе к любимому человеку. Иногда кошкам необходимо привлечь внимание, особенно если хозяин слишком занят и не обращает на них должного внимания. Поэтому ласковый жест лапки — это способ показать, что кошке нужно общение и забота.

Другой причиной, по которой кошка касается лапой человека, является желание пометить важного для нее члена семьи своим запахом. У кошек на лапках есть специальные потовые железы, которые помогают им не перегреваться и оставлять свой аромат на своей территории. И хозяин для кошки — это как раз часть ее территории, которую она желает пометить.

Также кошка может трогать человека лапой для того, чтобы успокоить его. Ведь кошки воспринимают своих хозяев как часть своей стаи и беспокоятся о них. Поэтому при виде нервозного или плачущего человека, кошка может поднять лапку, чтобы утешить его и выразить свою заботу.