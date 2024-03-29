Стоит ли хозяину беспокоиться? Почему кошка ходит кругами

5 причин, почему кошка ходит кругами

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение кошек часто остаётся загадкой для их хозяев из-за их непредсказуемости. Однако важно уметь различать просто странное поведение питомца от симптомов, требующих внимания и медицинской помощи. Почему же кошка может ходить по кругу, и стоит ли хозяину беспокоиться?

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Если кошка кружит вокруг вас, радуясь и проявляя привязанность, это вполне нормальное поведение. Она маркирует вас запахом, показывая свою радость и ожидание чего-то приятного, например, угощения. Однако существуют и другие причины кругового движения, на которые стоит обратить внимание.

Первая причина — глисты. Если кошка ночью начинает ходить по кругу, это может быть признаком наличия паразитов. Важно обратить внимание на другие симптомы и поведение питомца.

Вторая причина — болезни ушей. Проблемы с внутренним ухом могут вызвать дисбаланс и такое поведение. Обращение к ветеринару в этом случае обязательно.

Третья причина — травмы головы. Падение с высоты или серьёзная травма могут стать причиной появления странного поведения у кошки. При симптомах сотрясения головного мозга также необходимо срочное обращение к врачу.

Четвертая причина — повышенное давление. У пожилых кошек это является частой проблемой, которая может привести к потере координации и странной ходьбе.

Пятая причина — опухоли головного мозга. Злокачественные новообразования могут вызвать нарушения координации движений, судороги и стремление наклонять голову, что также может проявляться в круговом движении.