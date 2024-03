Особое отношение: почему кошка трогает человека лапкой

Многие хозяева сталкивались с тем, что мурлыка трогает их лапкой и заглядывает в глаза. У этого милого жеста есть несколько объяснений, передаёт портал "Дай лапу!".

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic