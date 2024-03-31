Особое отношение: почему кошка трогает человека лапкой

Названы причины, по которым кошка трогает человека лапой

Многие хозяева сталкивались с тем, что мурлыка трогает их лапкой и заглядывает в глаза. У этого милого жеста есть несколько объяснений, передаёт портал "Дай лапу!".

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Не хватает внимания

Часто бывает, что хозяин пришёл с работы, лёг на диван в надежде отдохнуть. Но тут появляется пушистик и протягивает лапку. Питомец долго находился без своего человека и соскучился. Не стоит игнорировать такое проявление нежности.

Хочет, чтобы человек встал с места

Это происходит утром. Часто хозяин просыпается от того, что котик трогает его за лицо. Питомец хочет кушать или нужно поменять его лоток.

Делает массаж

Часто мурлыка переминает живот хозяина или другую часть тела лапками, словно делая массаж. Так питомец лечит своего человека. Действительно, такой антистресс положительно отражается на общем состоянии организма.

Помечает

Железы, находящиеся на лапах кота, выделяют феромоны, с помощью которых животные могут сообщать о себе. Прикасаясь к человеку, у котика появляется чувство принадлежности. А это способствует повышению уровня комфорта у кошки в доме.