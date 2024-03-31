Просто так дети никогда не кричат: почему котёнок мяукает

Названы причины, почему котёнок мяукает

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие котята чаще всего издают призывное мяуканье, похожее на пронзительный писк. Такие излияния носят затяжной характер, раздражая обитателей дома. Но не нужно злиться на малыша, лучше разобраться, почему так происходит, пишет портал "Белновости".

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, отлучение котика от мамы провоцирует у него стресс. Хозяину придётся имитировать материнскую заботу. Нужно посадить малютку на колени, приласкать, поговорить с ним мягким голосом. Лучше не забирать котёнка у мамы-кошки до трёх месяцев.

В новом доме котик может растеряться в поисках туалета, который раньше был в другом месте. Стоит помочь мурлыке, поставив лоток на видное для питомца место.

Котята растут, им нужно регулярно питаться. Поэтому своим мяуканьем котик может просить покормить его. Лучше не оставлять кормушку пустой.

Нельзя исключать также, что малыш может заболеть. Поэтому при подозрении на недуг нужно сразу показать пушистика ветеринару.