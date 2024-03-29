Это самое ужасное наказание для собаки: не вздумайте так делать, будете жалеть

Кинологи рассказали о самом неправильном наказании для собак

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда владельцы могут применять различные методы воздействия на своих собак для исправления поведения.

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Например, они могут повышать голос или ограничивать доступ к играм и лакомствам.

Однако самым неприемлемым для питомца является игнорирование.

Этот подход может иметь серьезные последствия.

Игнорирование может вызвать у собаки значительный стресс и привести к нервозности. В результате животное может пытаться привлечь внимание, например, оставляя метки по дому.

Еще один неподходящий метод наказания собаки — голодание, запугивание или применение физической силы.

Эти методы могут вызвать у собаки страх и подорвать ее доверие к хозяину.

Более того, они могут вызвать обратную реакцию и привести к агрессии со стороны питомца. Это может привести к тому, что собака будет замкнутой из-за сильного стресса.

Также важно не оставлять питомца одного на длительное время в процессе наказания.

Собаки — социальные существа, поэтому для них очень важно общение и контакт с людьми.

При воспитании собаки важно быть последовательным и находить индивидуальный подход, учитывая характер животного.