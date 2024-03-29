Как легко и просто отучить грызть провода: напоминаем пушистым вредителям их место

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Эксперты рассказали, как отучить кота грызть провода

2:14
Зоосфера » Кошки

В отличие от собак, кошки обычно не проявляют склонности к порче обуви, мебели и других предметов в доме, включая провода, такие как телефонные, телевизионные, компьютерные, и шнуры от бытовой техники. Эти привычки не только наносят вред, но и могут быть опасными для здоровья самих питомцев.

Эксперты рассказали, как отучить кота грызть провода
Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Почему кошки всё-таки грызут провода?

Существует несколько причин:

  • Интерес: как правило, кошки любопытны, особенно котята. Они исследуют мир через осязание и иногда вкус, в том числе и провода.
  • Недостаток внимания: как и другие домашние животные, кошки нуждаются во внимании хозяев. Если им не хватает внимания, они могут проявлять различные разрушительные привычки, включая грызение проводов.
  • Зубы: котята могут проявлять интерес к грызению кабеля во время смены зубов, что помогает им облегчить зуд десен. У взрослых кошек это может служить способом очистки зубов, особенно если они получают мягкую пищу.
  • Недостаток минералов и витаминов: некоторые кошки могут грызть провода из-за недостатка определенных веществ в своей диете. Например, уличные кошки иногда едят траву и грызут ветки, чтобы получить необходимые микроэлементы, чего им не хватает в домашней еде.
  • Отсутствие игрушек: если у кошки не хватает игрушек или других развлечений, она может начать играть с доступными предметами, включая провода.

Чтобы предотвратить кошку от грызения проводов, можно применить несколько методов:

  • Маскировка проводов: Используйте специальные приспособления, такие как трубки, стяжки или канцелярские степлеры, чтобы спрятать провода и уменьшить интерес к ним.
  • Отвлечение внимания: Разложите в окрестности проводов разноцветные соломинки или предложите кошке игрушки для занятия ее внимания.
  • Формирование рефлексов: приучите кошку к неприязни к проводам, используя различные методы, такие как кричание, создание шума, закрепление на проводах шуршащих предметов или приклеивание двустороннего скотча.

Следует помнить, что обучение кошки требует терпения и последовательности, и в некоторых случаях может потребоваться помощь ветеринара или специалиста по поведению животных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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