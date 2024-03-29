Способ, который может убедить кошку использовать кошачью подстилку для сна: как это сделать за 5 минут

Не знаете, как научить кошку использовать кошачью подстилку?
Применение простого совета поможет вам убедить вашего питомца использовать приобретенную вами подстилку каждый день.
Опытные владельцы кошек делятся советом: убеждение кошки начать использовать новую подстилку или лежанку — задача несложная.
Кошки, как известно, предпочитают спать там, где спит их хозяин: на диване, кровати, стуле и прочих местах.
Запах играет ключевую роль. Мало кто задумывается, насколько чувствительны кошачьи носы. Для домашнего питомца запах его хозяина очень знаком. И этот факт можно использовать, чтобы быстро приучить кошку к новой подстилке.
Вот простой трюк: возьмите подстилку и просидите на ней 5-10 минут. Повторите этот трюк 2-3 раза — и новая подстилка с вашим запахом будет готова к использованию вашей кошкой.
Ваш питомец будет спать на этой подстилке с удовольствием.
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