Как с помощью питания сделать себе идеальную собаку: тонкости влияния рациона на поведение питомца

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Кинологи рассказали о влиянии питания на поведение собаки

1:45
Зоосфера » Собаки

Когда-то задумывались ли вы о том, как питание может повлиять на настроение вашей собаки?

Кинологи рассказали о влиянии питания на поведение собаки
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие удивятся, но есть непосредственная связь между ними. Правильное питание для собак имеет важное значение, и это непосредственно сказывается на их настроении.

Что следует знать о питании собак?

Следует отметить, что питание напрямую влияет на настроение и поведение вашего питомца.

Специалисты давно отмечают прямую зависимость между уровнем серотонина и настроением животного.

Например, если уровень серотонина нормален, у собаки нет агрессии, депрессии или страха. Недостаток этого компонента может вызвать депрессию, а также сделать собаку более агрессивной, так как она начинает защищать свою еду.

Еще одним ключевым элементом является триптофан, предшественник серотонина.

Триптофан можно получить из следующих продуктов:

  • Мясо
  • Рыба
  • Овес
  • Бобовые
  • Орехи
  • Птица

Следовательно, если проявляется агрессия или депрессия, необходимо увеличить уровень триптофана, включая в рацион собаки перечисленные продукты.

Как белок влияет на настроение?

Наоборот, белок может негативно сказываться на поведении собаки.

Если проявляются агрессия или гиперактивность, количество белка следует снизить, так как это может иметь негативные последствия.

Какое питание подходит спокойным собакам?

Для спокойных собак рекомендуется включить в рацион:

  • Говядину
  • Индейку
  • Курицу

Конечно, важно правильно рассчитывать порции.

В рационе собаки обязательно должны присутствовать:

  • Бобовые
  • Рыба
  • Ягоды
  • Овощи и фрукты

Также важно помнить о разнообразии. Важно постоянно комбинировать меню и подбирать альтернативные продукты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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