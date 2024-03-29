Как с помощью питания сделать себе идеальную собаку: тонкости влияния рациона на поведение питомца

Когда-то задумывались ли вы о том, как питание может повлиять на настроение вашей собаки?
Многие удивятся, но есть непосредственная связь между ними. Правильное питание для собак имеет важное значение, и это непосредственно сказывается на их настроении.
Следует отметить, что питание напрямую влияет на настроение и поведение вашего питомца.
Специалисты давно отмечают прямую зависимость между уровнем серотонина и настроением животного.
Например, если уровень серотонина нормален, у собаки нет агрессии, депрессии или страха. Недостаток этого компонента может вызвать депрессию, а также сделать собаку более агрессивной, так как она начинает защищать свою еду.
Еще одним ключевым элементом является триптофан, предшественник серотонина.
Триптофан можно получить из следующих продуктов:
Следовательно, если проявляется агрессия или депрессия, необходимо увеличить уровень триптофана, включая в рацион собаки перечисленные продукты.
Наоборот, белок может негативно сказываться на поведении собаки.
Если проявляются агрессия или гиперактивность, количество белка следует снизить, так как это может иметь негативные последствия.
Для спокойных собак рекомендуется включить в рацион:
Конечно, важно правильно рассчитывать порции.
В рационе собаки обязательно должны присутствовать:
Также важно помнить о разнообразии. Важно постоянно комбинировать меню и подбирать альтернативные продукты.
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