Ваша кошка странная? Понятия не имеете, почему она сбрасывает вещи: узнайте шокирующую правду

Три странные привычки, которые есть почти у всех кошек

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Часто кошки прячутся в коробках или таскают еду, что может показаться необычным. Однако за такими привычками всегда стоит определенная причина.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда кошка сбрасывает вещи со стола, это проявление ее охотничьих инстинктов. Перемещая мелкие предметы, она проверяет, не оживет ли это "добыча". Кроме того, это может быть способом привлечь внимание хозяина, а не целенаправленным вредительством.

Когда кошка приносит еду или игрушки, это проявление ее заботы. Она может также вытаскивать еду на пол из-за неудобства с ее употреблением из миски, которая может быть слишком узкой или маленькой, задевая усы животного.

Нередко кошки предпочитают пить воду из под крана или даже из унитаза, отказываясь от воды в своей миске. Это может быть связано с тем, что проточная вода кажется им более чистой, а вода в миске может быть некачественной или иметь неприятный запах, что отталкивает питомца.