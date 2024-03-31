Питомец в оттенке колор-пойнт: 5 пород кошек с "сиамским" окрасом

Названы 5 пород кошек с "сиамским" окрасом

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Окраска колор-пойнт переводится как "цветное пятно" и ассоциируется с сиамскими кошками. На самом деле существуют другие породы, отличающиеся тёмными мордочками, ушками, хвостиками и лапками словно в носочках, передаёт портал "Моё зверьё".

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Сиамская

Своенравные красавцы ревниво относятся к своим границам. С маленькими детьми их лучше не оставлять наедине. Но при уважительном отношении с ними можно поладить.

Тайская

Пушистики обладают более округлыми формами, чем сиамы. Они более общительны и дружелюбны. Мурлыки любознательны и бесстрашны.

Балинезийская

Порода очень похожа на сиамскую, но такие кисы более нежные и энергичные, а еще любят "разговаривать", голос у них достаточно приятный.

Невская маскарадная

Это разновидность сибирской кошки. У них крепкий северный иммунитет. Котики игривы, общительны и ласковы.

Гималайская

А эти киски похожи на персов. У них короткие лапки и приплюснутая мордочка. Они очень милы и игривы.