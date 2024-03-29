Как избавиться от кота-хулигана, который пытается попасть в ваш дом: обращайтесь в полицию

Эксперты рассказали, как избавиться от кота, который пытается проникнуть в ваш дом

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В жизни каждого жильца многоквартирного дома соседство с домашними питомцами может стать вызовом, особенно если вам не принадлежит сам пушистый злодей, который каждый раз, когда вы открываете дверь своей квартиры, пытается проникнуть в ваше пространство. Но не отчаивайтесь, существует несколько стратегий, которые помогут вам избавиться от этого нежелательного гостя.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Установите препятствия: начните с того, чтобы создать преграду между вашей квартирой и котом. Разместите вблизи двери, например, коврик с острыми шипами или растения с колючими листьями. Это может отпугнуть кота и заставить его искать другой путь.

Используйте репелленты: на рынке существует множество средств, которые отпугивают кошек. Это может быть спрей с запахом цитрусовых или ультразвуковой репеллент. Распылите такие средства в районе вашей двери или на окнах, чтобы кот больше не пытался проникнуть в вашу квартиру.

Обратитесь к владельцу: если кот принадлежит кому-то из ваших соседей, попробуйте обратиться к его владельцу. Вежливо объясните ситуацию и попросите принять меры, чтобы их питомец больше не пытался вторгаться в ваше жилище. Возможно, владелец не осведомлен о проблеме и будет благодарен за ваше внимание к этому вопросу.

Подумайте о контакте с животными службами: если все остальные способы не помогают, вы можете обратиться за помощью к местным службам по контролю за животными. Они могут предложить различные методы, чтобы предотвратить появление кота у вас в квартире и в случае необходимости связаться с его владельцем.