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Пушистые бестии: самые злые породы кошек — с ними нужно осторожнее

Названы самые злые породы кошек

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Зоосфера

Перед тем как завести пушистого друга, стоит ознакомиться с особенностями породы, передаёт портал "Муркотэ".

Названы самые злые породы кошек
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сиамская кошка

Голубоглазые красавцы заработали репутацию домашних абьюзеров. Их отличает мстительность и коварство. Они плохо уживаются с детьми, так как не приемлют принудительных ласк.

Меконгский бобтейл

Умилительный короткохвостый питомец на самом деле может заменить сторожевого пса. Котик всегда готов защитить свою территорию. Он не постесняется применить при этом острые клыки. Кроме того, порода отличается ревностью.

Камышовый кот

Этот котик является самым настоящим хищником. Ему требуется большая территория и забота окружающих. Иначе домашние могут превратиться в жертву неутомимого охотника.

Стоит отметить, что при грамотном воспитании и внимании со стороны хозяев, любой питомец станет любящим другом.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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