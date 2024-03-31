Пушистые бестии: самые злые породы кошек — с ними нужно осторожнее

Перед тем как завести пушистого друга, стоит ознакомиться с особенностями породы, передаёт портал "Муркотэ".
Голубоглазые красавцы заработали репутацию домашних абьюзеров. Их отличает мстительность и коварство. Они плохо уживаются с детьми, так как не приемлют принудительных ласк.
Умилительный короткохвостый питомец на самом деле может заменить сторожевого пса. Котик всегда готов защитить свою территорию. Он не постесняется применить при этом острые клыки. Кроме того, порода отличается ревностью.
Этот котик является самым настоящим хищником. Ему требуется большая территория и забота окружающих. Иначе домашние могут превратиться в жертву неутомимого охотника.
Стоит отметить, что при грамотном воспитании и внимании со стороны хозяев, любой питомец станет любящим другом.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.