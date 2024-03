В каждой стране любят определенную породу: какие собаки олицетворяют государства

Выбор породы собаки часто отражает предпочтения и потребности общества. Разные культуры и страны могут отдавать предпочтение различным породам в зависимости от их особенностей и исторического контекста. Вот обзор некоторых самых популярных пород собак в различных странах.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.