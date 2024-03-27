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Как хорошие хозяева празднуют дни рождения своих собак? Только так: с собачьим тортом и песнями

Торт на день рождения Чихуахуа в стиле динозавра достоин короля

2:20
Зоосфера

Как человек, который всегда обязательно отмечал день рождения своей собаки каждый год праздником, наполненным украшениями, подарками и особым угощением, я рад видеть, что подобные вечеринки становятся все более популярными. Конечно, ваша собака может не до конца понимать концепцию дня рождения, но вы понимаете, и отметить таким образом день рождения того, кого вы любите, может быть очень весело. Кроме того, какой щенок вообще откажется от дополнительных угощений и объятий?

И хотя в последнее время я видел в социальных сетях много разных тортов на день рождения, подходящих для собак, я должен сказать, что тот, который показан в этом видео в TikTok, возможно, пока что мой любимый. Это не только мило, но и, вне всякого сомнения, очень вкусно. Именинник, наверное, был в восторге от этого!

Ранее на этой неделе @shakabowlshawaii поделилась видео с празднования дня рождения их милого чихуахуа Чурро, когда ему исполнилось семь лет.

И хотя, очевидно, Чурро совершенно очарователен (особенно потому, что он сидит в этом кресле, как будто он человек, а не собака), настоящая звезда шоу — это "торт". Вулкан из картофельного пюре с наггетсами и динозавром на боку? МОЙ БОГ!

Становится только лучше, когда Чурро начинает лаять, пока все поют ему "С Днем Рождения", и я сожалею только о том, что видео заканчивается прежде, чем мы увидим, как он все это пожирает, хотя его родители прокомментировали и сказали, что он в основном просто хотел съесть наггетсы. Это честно.

Как отпраздновать дни рождения собак

Как и в случае с человеческими днями рождения, вы можете праздновать день рождения собаки по своему усмотрению — просто подумайте о том, что ваш четвероногий друг хотел бы сделать больше всего, и убедитесь, что он это сделает (по пути будет много дополнительных домашних животных и царапин на животе, конечно).

Если вы надеетесь, что торт станет частью праздника, это тоже достаточно легко сделать. Воссоздать ситуацию с вулканом, которая произошла здесь с Чурро, несложно, но в Интернете также можно найти массу рецептов, сделанных своими руками.

Например: рецепт торта с собачкой, в который входят арахисовое масло, тертая морковь, яйцо и ванильный экстракт. 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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